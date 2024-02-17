Группа студентов из Донского государственного технического университета (ДГТУ) представила свой амбициозный проект - отечественную альтернативу знаменитой гоночной серии Need for Speed. Разработанный на базе движка Unity, их проект уже достиг стадии прототипа, однако команда продолжает активную работу над его усовершенствованием.

Основной целью разработчиков является создание игры, которая будет доступна максимально широкому кругу игроков. В свете этого они делают упор на оптимизацию и минимизацию системных требований игры, чтобы "Русская Need for Speed" могла запускаться даже на устройствах с невысокой производительностью, включая слабые ПК и смартфоны на Android.

Помимо этого, разработчики обещают включить в игру возможность кастомизации машин, что позволит игрокам создавать уникальные транспортные средства по своему вкусу. Хотя игра не будет включать в себя лицензированные автомобили из-за высоких расходов на приобретение лицензий, они стремятся создать машины, которые будут напоминать реальные модели, но с уникальными названиями и характеристиками.

Несмотря на то, что точная дата релиза пока не объявлена, команда надеется завершить проект в течение следующих двух лет, чтобы предложить игрокам интересный и доступный процесс в мире гонок, который наряду с тем сохраняет дух и атмосферу знаменитой серии игр Need for Speed.