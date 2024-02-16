Компания Dreame анонсировала выход своего последнего робота-пылесоса под названием Mova G30 Pro, обещая ряд инновационных функций для улучшения процесса уборки дома.

Главной особенностью новинки является ее способность распознавать до 70 различных типов препятствий, что делает ее более автономной в работе и позволяет избегать столкновений с мебелью и другими объектами.

У робота также внушительная сила всасывания до 8000 Па, а специальная турбощетка предотвращает запутывание волос в процессе уборки.

Mova G30 Pro обладает функцией построения карты помещения, что позволяет ему оптимально планировать маршрут и обеспечивать более эффективную уборку. Он также способен обходить домашних животных, сохраняя при этом высокую производительность.

Базовая станция робота оснащена автоматической промывкой основного резервуара и сливом воды. Робот также может самостоятельно промывать тряпку для влажной уборки во время зарядки, минимизируя участие пользователя в процессе уборки.

Дополнительные функции включают голосовое управление и антибактериальную обработку воды, что делает Mova G30 Pro привлекательным выбором для тех, кто ценит удобство и передовые технологии в уборке дома. В Китае новинка доступна по цене $744.