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Nata15
МТС представила новый роутер с фирменным запатентованным дизайном
Маршрутизатор получил квадратную форму со срезанными углами и встроенными антеннами

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Мобильный оператор МТС анонсировал выпуск нового роутера, разработанного специально для обеспечения стабильного и высокоскоростного интернет-соединения в домашних сетях Wi-Fi. Устройство, получившее квадратную форму с срезанными углами и встроенными антеннами, представляет собой симбиоз современного дизайна и высоких технологий.

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Одной из главных особенностей новинки является ее удобный и лаконичный дизайн, разработанный с учетом предпочтений современных пользователей. Встроенное место для фиксации лишних кабелей позволяет поддерживать порядок на рабочем столе или в домашнем интерьере.

Роутер предлагает возможность работы в двух диапазонах частот (5 и 2,4 ГГц) и обеспечивает передачу данных со скоростью до 1 Гбит/с, что делает его идеальным выбором для потребителей, стремящихся к высокоскоростному интернету в домашних условиях.

Новинка уже доступна для приобретения в Московском регионе в черном цвете, а в ближайшем будущем появится и в белом варианте.

#новости #техника
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