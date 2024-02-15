Устройство заключено в компактный корпус, имеет высокое качество звука и подходит как для прямых эфиров, так и для видеоконференций и записи подкастов

Бренд «Оклик» анонсировал выпуск своего нового настольного стримингового микрофона SM-400G, предназначенного для использования в различных аудио-сценариях. Это компактное устройство обещает высокое качество звука и удобство в использовании.

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Одной из ключевых особенностей SM-400G является его широкий диапазон частот от 50 Гц до 20 кГц, что гарантирует четкое и естественное звучание голоса. Микрофон также обладает высокой чувствительностью в 38 дБ, что позволяет ему улавливать все детали звука.

Устройство оснащено регулятором для выбора нужной диаграммы направленности: кардиоидного или всенаправленного. В первом режиме микрофон фокусируется на голосе говорящего, игнорируя шумы с других сторон, в то время как второй режим захватывает звуки со всех направлений, подходя для групповых обсуждений.

Производитель также предусмотрел отдельную кнопку для активного шумоподавления, регулировку громкости и эха, а также удобный LED-индикатор, отображающий текущую конфигурацию микрофона.

SM-400G имеет стильный дизайн с RGB-подсветкой и устойчивой подставкой, которая позволяет регулировать угол наклона до 90 градусов. Устройство легко монтируется на штатив благодаря гнезду с резьбой M6 в основании.

Для удобства подключения к компьютеру или ноутбуку микрофон поставляется с 2-метровым USB-кабелем, а также имеет 3,5-мм аудиовыход.

Новый микрофон SM-400G доступен по стартовой цене от 3150 рублей, что делает его привлекательным выбором для широкого круга пользователей, ищущих качественный и универсальный микрофон для своих потребностей в записи и стриминге.