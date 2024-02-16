На официальном сайте Xbox обнаружены обновления, указывающие на возможное расширение доступности игр. Многие тайтлы потеряли логотип эксклюзивности Microsoft и теперь помечены как доступные на PC и консолях. Даже невыпущенные игры, вроде Fable, подверглись этим изменениям.

Инсайдер Том Хендерсон утверждает, что команда Xbox планирует выпустить на других платформах игры Hi-Fi RUSH и Sea of Thieves. Остальные решения по доступности игр на других устройствах остаются под вопросом. Сотрудники Xbox удивлены масштабом обсуждений и слухов вокруг этого решения.

Геймеры ожидают официального анонса от Microsoft на этой неделе, чтобы понять конкретные изменения и стратегию развития. В случае выпуска игр на других платформах, это может изменить ландшафт игровой индустрии и повлиять на восприятие эксклюзивности Xbox.

Официальный анонс Microsoft может пролить свет на все детали изменений и планы компании по расширению доступности игр. Пока что, геймеры и индустрия ожидают с нетерпением дальнейших новостей.