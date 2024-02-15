В базе данных Geekbench появились результаты тестирования смартфонов HMD с кодовыми названиями Legend и Legend Pro

В базе данных Geekbench появились результаты тестирования двух новых смартфонов от HMD с кодовыми названиями Legend и Legend Pro. Это позволило получить ключевые аппаратные характеристики устройств, которые, судя по всему, будут представлены в недорогом ценовом сегменте.

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Согласно данным из Geekbench, HMD Legend Pro оснащен 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 14. Устройство набрало 373 и 1384 балла в однопоточной и многопоточной дисциплинах тестирования соответственно. Основой для этой модели послужил процессор Unisoc T606 с тактовой частотой 1,61 ГГц. Модель HMD Legend, имеющая тот же процессор, но с 4 ГБ оперативной памяти, набрала 379 и 1370 баллов соответственно.

Помимо указанных характеристик, прочие данные о смартфонах пока остаются неизвестными. Однако, согласно официальным тизерам, одно из устройств могло быть изображено на ранее опубликованных материалах. Ожидается, что новые гаджеты HMD будут отдаленно напоминать модели семейства Lumia, работающие под управлением Windows Phone.

На данный момент бренд HMD еще не сделал официального анонса относительно этих новинок. Однако полученные данные уже привлекли внимание сообщества и поклонников бренда, что может способствовать успешному запуску устройств на рынке.