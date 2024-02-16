Джокер из Флориды сдался. Он требует у Rockstar всего $50-100 тысяч
реклама
После публикации первого трейлера игры Grand Theft Auto VI, компании Rockstar Games столкнулась с необычным вызовом со стороны Лоуренса Салливана, известного как "Джокер из Флориды". Согласно заявлениям Салливана, его образ был срисован для создания NPC в игре, и он требует компенсации за использование своего облика.
С момента выхода трейлера прошло несколько месяцев, и Салливан продолжает настаивать на своих требованиях, угрожая компании Rockstar Games судебными исками. Вместо прямого ответа на его запросы, разработчики игнорируют его обращения.
В последнем обращении, опубликованном в социальной сети TikTok, Салливан предложил компании альтернативные варианты компенсации, включая финансовую выплату, предоставление роли в игре, участие в PR-кампаниях и общение с фанатами. Он также утверждает, что благодаря его участию в этой эпопее, игра получила дополнительное внимание.
Несмотря на требования и угрозы "Джокера из Флориды", компания Rockstar Games остается молчаливой и не реагирует на его обращения. По данным известным до настоящего времени, рекорды просмотров трейлера на YouTube были установлены до начала угроз Салливана.
реклама
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила