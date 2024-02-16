После публикации первого трейлера игры Grand Theft Auto VI, компании Rockstar Games столкнулась с необычным вызовом со стороны Лоуренса Салливана, известного как "Джокер из Флориды". Согласно заявлениям Салливана, его образ был срисован для создания NPC в игре, и он требует компенсации за использование своего облика.

С момента выхода трейлера прошло несколько месяцев, и Салливан продолжает настаивать на своих требованиях, угрожая компании Rockstar Games судебными исками. Вместо прямого ответа на его запросы, разработчики игнорируют его обращения.

В последнем обращении, опубликованном в социальной сети TikTok, Салливан предложил компании альтернативные варианты компенсации, включая финансовую выплату, предоставление роли в игре, участие в PR-кампаниях и общение с фанатами. Он также утверждает, что благодаря его участию в этой эпопее, игра получила дополнительное внимание.

Несмотря на требования и угрозы "Джокера из Флориды", компания Rockstar Games остается молчаливой и не реагирует на его обращения. По данным известным до настоящего времени, рекорды просмотров трейлера на YouTube были установлены до начала угроз Салливана.