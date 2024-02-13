Xiaomi опубликовала фотографии салона электромобиля SU7. Судя по снимкам, он получил больше классических аппаратных кнопок, чем большинство его конкурентов

Китайский технологический гигант Xiaomi вновь удивил своих поклонников, представив свой электромобиль SU7, обладающий рядом уникальных особенностей. На фоне стремительного развития электромобильной индустрии компания решила выделиться, обратившись к классическим аппаратным кнопкам в интерьере новинки.

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Фотографии салона электромобиля SU7, опубликованные компанией, показывают богатство аппаратных элементов управления, что является редкостью среди современных электромобилей. По словам Xiaomi, подобный выбор обусловлен желанием создать "эмоциональную связь" между водителем и автомобилем, а также обеспечить удобство использования, особенно в условиях повышенной концентрации на дороге.





Кнопки управления расположены вокруг водителя и пассажира на переднем сиденье, обеспечивая легкий доступ ко всем важным функциям. Компания утверждает, что такой подход делает взаимодействие с автомобилем более интуитивным и удобным.

Кроме того, Xiaomi опубликовала видеоролик с зимним тест-драйвом SU7, продемонстрировав работу автомобиля при экстремальных температурах до -33 °C. Это позволяет потенциальным покупателям увидеть, как электрокар проявляет себя в условиях низких температур.

Согласно заявлению компании, продажи Xiaomi SU7 должны начаться во второй половине 2024 года. Предполагаемая цена электромобиля составит от $42 000. Пока что представленные фотографии и видеоролик только укрепили интерес к этому новому продукту на рынке электромобилей, вызвав ожидание его официального выпуска.