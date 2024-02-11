Бренд Motorola выпустил смарт-часы Watch 40 в необычном дизайне, из-за которого они больше напоминают фитнес-трекер

Motorola продолжает расширять свой ассортимент умных устройств с выпуском новых смарт-часов - Watch 40, которые обещают удивить пользователей сочетанием стильного дизайна и хороших возможностей.



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Одной из ключевых особенностей новых часов является их необычный дизайн, который больше напоминает фитнес-трекер, нежели традиционные смарт-часы. Корпус изготовлен из цинкового сплава и защищен по стандарту IP67, обеспечивая надежную защиту от воды и пыли.

Несмотря на компактные размеры, диагональ дисплея новинки составляет 1,57 дюйма, что обеспечивает удобство использования и отображения информации. Среди основных функций часов - отслеживание показателей здоровья и физической активности, таких как качество сна, уровень кислорода в крови, частота пульса и количество шагов.

Пользователям также доступно синхронизирование всех данных с Google Fit, что позволяет эффективно отслеживать свой прогресс и достигать поставленных целей. Кроме того, в часах предустановлено 85 виртуальных циферблатов, а также есть возможность отображения уведомлений со смартфона и виджета погоды.

Watch 40 представлены в двух расцветках корпуса: чёрной и золотистой, с различными вариантами силиконовых и кожаных ремешков, что позволяет подобрать устройство под любой стиль и предпочтения пользователя.

Одним из ключевых преимуществ новинки является ее автономность. Благодаря встроенному аккумулятору емкостью 240 мАч, умные часы способны работать до 10 дней с одного заряда. Более того, для полной зарядки устройства достаточно всего 25 минут, что делает их еще более удобными в повседневном использовании.

Цена Motorola Watch 40 на рынке США составляет $65, что делает их доступными для широкого круга потребителей. Эти смарт-часы представляют собой идеальное сочетание стиля, функциональности и доступности, подходящее как для занятий спортом, так и для повседневного использования.