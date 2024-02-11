Портал Android Authority получил анонимное инсайдерское сообщение с фотографией ещё не анонсированного складного смартфона Google Pixel Fold 2

Недавняя утечка информации позволила получить первый взгляд на предполагаемый дизайн второго поколения складного смартфона Google - Pixel Fold 2. По данным, полученным из анонимного инсайдерского отчета, устройство претерпит значительные изменения по сравнению с предыдущей моделью, однако останется передовым в своем сегменте с сохранением некоторых характеристик.

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Согласно полученным данным, новый Google Pixel Fold 2 будет обладать измененным соотношением сторон корпуса, а также переработанным дизайном блока камер. На задней панели устройства можно увидеть четыре объектива, один из которых, судя по дизайну, может использовать перископическую оптику.

Основной гибкий дисплей устройства, по данным источника, будет иметь более прямоугольную форму, чем у предыдущей модели, а в правом верхнем углу будет располагаться отверстие для фронтальной камеры. Края устройства станут более скругленными, а рамка будет иметь более премиальный вид. Однако, по информации инсайдера, складка на внутреннем дисплее всё ещё будет заметной.

Хотя технические характеристики и цена устройства пока остаются неизвестными, источник подчеркивает, что дизайн может подвергнуться изменениям к моменту официального анонса.

Пользователи с нетерпением ожидают выпуска нового Google Pixel Fold 2, надеясь, что устройство преодолеет некоторые из традиционных проблем, связанных со складными смартфонами, и принесет новые возможности в мир мобильных технологий.