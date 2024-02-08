Инсайдер Ник Бейкер раскрыл интересную информацию о планах Sony в ходе последнего выпуска подкаста XboxEra. По его словам, компания активно обсуждает возможность запуска в производство ремейка оригинальной игры Uncharted.

Первая часть Uncharted, Drake's Fortune, увидела свет в 2007 году на PlayStation 3 и стала отправной точкой для популярной серии, включающей в себя четыре полноценные игры. Несмотря на то что оригинальная игра получила высокие оценки критиков и пользуется постоянным спросом у фанатов, Sony рассматривает возможность дать ей новую жизнь.

Однако, выбор подходящего разработчика для проекта остается под вопросом. На данный момент студия Naughty Dog, занимающаяся созданием оригинальной серии и других крупных проектов, занята своими текущими делами. Также, согласно Бейкеру, студия Blue Point Games, специализирующаяся на ремастерах и ремейках, не может быть оптимальным выбором для данной задачи.

Следует отметить, что создание ремейка первой части Uncharted могло бы стать еще одним важным шагом для Sony в укреплении своего позиционирования в игровой индустрии. Подробности о возможной дате выпуска и других деталях проекта пока остаются неизвестными, однако фанаты серии уже выражают свой интерес к этой идее.