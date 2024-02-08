Sony запретила активацию своих ПК-игр в РФ и Беларуси
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В последние два года геймеры из Российской Федерации и Республики Беларусь столкнулись с ограничениями со стороны крупных издателей игр. Но последнее решение Sony вызвало особенно острые реакции.
На прошлой неделе стало известно, что Sony запрещает жителям России и Беларуси активировать игры на платформе Steam. Это решение озвучено издательством "Бука" на странице предзаказа Horizon Forbidden West Complete Edition.
Ограничения коснутся только этих двух стран. По данным ритейлера, игра не будет доступна для активации на российских и белорусских аккаунтах Steam, но в остальных странах СНГ активация продолжит работать.
Это решение также подтверждено магазином Steampay, который уже внес соответствующие пометки на страницы всех релизов от Sony.
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Horizon Forbidden West Complete Edition, ожидаемая с нетерпением игра, которая выйдет 21 марта, ранее была эксклюзивом для PlayStation. Основная кампания будет доступна на PlayStation 4 и PlayStation 5, а сюжетное DLC - только на PS5.
Это решение вызвало негодование игрового сообщества, выраженное в социальных сетях и форумах. Ограничение доступа к играм от такого крупного издателя, как Sony, оставило геймеров из России и Беларуси разочарованными и обеспокоенными будущим своих игровых возможностей.
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