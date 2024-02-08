Автор YouTube-канала Moore's Law Is Dead заявил, что Sony занимается разработкой PlayStation Vita 2

Портативные игровые устройства, когда-то пользовавшиеся огромной популярностью, потеряли свою позицию на рынке в последние годы из-за конкуренции со стороны мобильных устройств. Тем не менее, последние слухи о новом проекте от Sony, предполагаемой PlayStation Vita 2, могут вернуть внимание к этому сегменту рынка.

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По информации, представленной автором YouTube-канала Moore's Law Is Dead, Sony находится в процессе разработки следующего поколения портативной консоли. Устройство, которое находится на ранней стадии производства, предположительно будет оснащено APU от AMD с 18 вычислительными блоками и частотой около 1,8 ГГц. Одним из ключевых моментов является совместимость с играми не только из собственной библиотеки, но и с PlayStation 4 и PlayStation 5.





Оригинальная PlayStation Vita была выпущена в 2011 году, однако не смогла повторить успех своего предшественника. Несмотря на передовое железо для своего времени, консоль не стала хитом продаж. Однако, она нашла свою нишу в Японии и продолжала поддерживаться сообществом инди-разработчиков. Тем не менее, на Западе интерес к устройству постепенно угасал, и к 2015 году Sony прекратила активную поддержку PlayStation Vita.

Появление PlayStation Vita 2 может стать интересным шагом для Sony, позволяя им вернуться на рынок портативных консолей и, возможно, повторить успех первой PlayStation Vita. Однако, точная дата выпуска и подробности о продукте пока остаются под вопросом, требуя дальнейшего подтверждения от официальных источников компании.