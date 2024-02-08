Аналитическая компания Statcounter обновила данные о распространённости различных версий операционных систем Microsoft

Новые данные от аналитической компании Statcounter проливают свет на текущее состояние рынка операционных систем для персональных компьютеров. Согласно последним отчетам, Windows 11 продолжает уверенно расширять свою аудиторию, достигнув рекордной доли в 27,83% на конец января 2024 года. Это подтверждает не только стабильный рост популярности новой ОС от Microsoft, но и внимание пользователей к её новым функциям и возможностям.

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Несмотря на это, Windows 10 по-прежнему остается доминирующим игроком на рынке, удерживая 66,47% доли. Однако, всё-таки наблюдается некоторое снижение популярности Windows 10, особенно учитывая предстоящее прекращение официальной поддержки, что мотивирует пользователей к переходу на более современные версии операционной системы.

Интересно, что Windows 7, несмотря на свою давность, до сих пор удерживает небольшую долю рынка, составляющей 3,05%. Это может быть связано с нежеланием некоторых пользователей обновляться на более новые версии из-за привычки или совместимости с устаревшими программами.

Кроме того, аналитики отмечают, что многие пользователи выбирают Windows 11 из-за того, что она уже предустановлена на новые компьютеры. Этот факт, в сочетании с ожидаемым прекращением поддержки Windows 10, становится дополнительным стимулом для перехода на более современные операционные системы.