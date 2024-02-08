Они показывают время различными стихами

Энтузиаст и инноватор Мэтт Уэбб представил уникальный проект "Poem/1" на платформе Kickstarter, предлагая электронные часы, которые не только отображают текущее время, но и генерируют стихи, соответствующие моменту. Разработанные с использованием монохромного дисплея электронной бумаги и связанные с API чат-бота ChatGPT, эти часы представляют собой симбиоз технологии и искусства.

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Хотя "Poem/1" привлекает внимание своим уникальным подходом, стоит помнить, что иногда чат-бот может немного отклоняться от точного времени в погоне за удачной рифмой. Это делает их не совсем подходящими для использования в ситуациях, где требуется абсолютная точность времени, например, в диспетчерских центрах или при космических запусках.

Несмотря на это, проект "Poem/1" вызвал значительный интерес на Kickstarter, где за 150 долларов можно заказать эти уникальные часы. Первые отправки планируются на август текущего года, что придает этому проекту еще больше волнения и ожидания.