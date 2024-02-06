Если ранее предполагалось, что это ошибка, а в службе поддержки компании даже пообещали выпустить обновление, то теперь вендор занял ровно противоположную позицию

Samsung решила ответить на заявления пользователей относительно работы дисплеев в их новых флагманских устройствах серии Galaxy S24. Пользователи обратили внимание на то, что при изменении режима цветопередачи с "Естественного" на "Насыщенный" цвета практически не меняются, что отличается от предыдущих моделей.

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Вместо того, чтобы обещать исправить эту проблему путем обновлений, Samsung решила предпринять альтернативный подход. Представитель компании подчеркнул, что изменения были сделаны осознанно с целью обеспечить более точное и комфортное восприятие изображений. Это означает, что пользователи должны заметить различия в глубине цвета по сравнению с предыдущими моделями.

Отмечается, что такое поведение дисплеев является преднамеренной корректировкой цвета и не считается дефектом продукта. Это решение, вероятно, означает, что исправления через обновления могут быть маловероятны. Тем не менее, Samsung заверила пользователей, что использование устройств безопасно и не вызывает никаких проблем.