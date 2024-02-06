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Израильский стартап Blink Energy представил инновационную технологию под названием BlinkIT, которая позволяет беспроводно питать умные контактные линзы. Новая система включает небольшой прибор, который надежно крепится к веку пользователя, обеспечивая комфортное ношение.
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Кроме того, BlinkIT собирает различные данные от контактных линз, такие как уровень глюкозы в крови или внутриглазное давление, и передает их на мобильное устройство через Bluetooth или другие беспроводные технологии. Этот инновационный подход может значительно улучшить возможности медицинской диагностики и мониторинга здоровья.
Несмотря на потенциал BlinkIT, пока не сообщается о конкретных сроках выпуска коммерческих продуктов Blink Energy или о технических характеристиках, таких как время автономной работы контактных линз. Однако данное решение вызывает большой интерес в мире медицинских и технологических инноваций.