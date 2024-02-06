Израильский стартап Blink Energy придумал, как реализовать подачу энергии на умные контактные линзы

Израильский стартап Blink Energy представил инновационную технологию под названием BlinkIT, которая позволяет беспроводно питать умные контактные линзы. Новая система включает небольшой прибор, который надежно крепится к веку пользователя, обеспечивая комфортное ношение.

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Кроме того, BlinkIT собирает различные данные от контактных линз, такие как уровень глюкозы в крови или внутриглазное давление, и передает их на мобильное устройство через Bluetooth или другие беспроводные технологии. Этот инновационный подход может значительно улучшить возможности медицинской диагностики и мониторинга здоровья.





Несмотря на потенциал BlinkIT, пока не сообщается о конкретных сроках выпуска коммерческих продуктов Blink Energy или о технических характеристиках, таких как время автономной работы контактных линз. Однако данное решение вызывает большой интерес в мире медицинских и технологических инноваций.