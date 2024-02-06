От оригинального варианта она отличается меньшим объёмом памяти, меньшим количеством ядер и, как следствие, сниженной производительностью

Без лишних предварительных объявлений, NVIDIA выпустила упрощенную версию своей видеокарты GeForce RTX 3050. Новинка не только снизила объем оперативной памяти до 6 ГБ и количество CUDA-ядер до 2304, но также сократила ширину шины памяти до 96 бит, что привело к уменьшению производительности. Впечатляющее снижение энергопотребления на более чем 40% до 70 Вт может стать ключевым моментом для бюджетных пользователей.

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MSI и Gygabyte уже представили свои версии GeForce RTX 3050 с ценой от 180 до 190 евро. Согласно оценкам инсайдеров, рекомендованная цена от NVIDIA может составить 179 долларов. Такие изменения в характеристиках делают карту более доступной, привлекательной для тех, кто ценит баланс производительности и стоимости.