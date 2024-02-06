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Nata15
NVIDIA представила удешевлённую версию GeForce RTX 3050
От оригинального варианта она отличается меньшим объёмом памяти, меньшим количеством ядер и, как следствие, сниженной производительностью

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Без лишних предварительных объявлений, NVIDIA выпустила упрощенную версию своей видеокарты GeForce RTX 3050. Новинка не только снизила объем оперативной памяти до 6 ГБ и количество CUDA-ядер до 2304, но также сократила ширину шины памяти до 96 бит, что привело к уменьшению производительности. Впечатляющее снижение энергопотребления на более чем 40% до 70 Вт может стать ключевым моментом для бюджетных пользователей.

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MSI и Gygabyte уже представили свои версии GeForce RTX 3050 с ценой от 180 до 190 евро. Согласно оценкам инсайдеров, рекомендованная цена от NVIDIA может составить 179 долларов. Такие изменения в характеристиках делают карту более доступной, привлекательной для тех, кто ценит баланс производительности и стоимости.

#новости #техника
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