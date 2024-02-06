Недавно весь рунет живо обсуждал новый сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». И пока одни просто дискутировали на тему этичности хитового проекта Жоры Крыжовникова, другие решили сделать из «Слова» видеоигру

Последний творческий проект Жоры Крыжовникова, "Слово пацана. Кровь на асфальте," взорвал обсуждения в рунете. Он стал объектом не только дискуссий об этичности, но и вдохновил на создание уникальной видеоигры – "Симулятор Чушпана," доступной на платформе Steam по цене 69 рублей (или 48 рублей со скидкой, предоставленной в честь премьеры).

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Несмотря на свой неказистый внешний вид, игра обещает игрокам возможность "почувствовать на своей шкуре, как плохо быть причастным к преступному миру." Интересно, что отзывы о "Симуляторе Чушпана" оказались удивительно положительными.

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Сериал "Слово пацана" вдохновлен книгой Роберта Гараева "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х" и погружает зрителей в атмосферу молодежных криминальных группировок прошлого века. Сюжет ярко демонстрирует, насколько легко можно свернуть на кривую дорожку, подчеркивая важность этических выборов в жизни.