Недавно анонсированный роутер Xiaomi BE3600 появился в продаже за пределами домашнего рынка. Главной особенностью модели стало сочетание доступной цены с продвинутой электронной начинкой, обеспечивающей поддержку новейшего стандарта Wi-Fi

Xiaomi впечатляет мировой рынок своим новым роутером, BE 3600, доступным за $49. Это устройство предоставляет потребителям впечатляющие скорости передачи данных: до 688 Мбит/с (2,4 ГГц) и 2882 Мбит/с (5 ГГц). За этими внушительными характеристиками стоит четырёхъядерный чип Qualcomm с тактовой частотой 1,1 ГГц и 256 МБ оперативной памяти.

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BE 3600 не ограничивается просто передачей данных – это настоящий технологический многозадачник. С поддержкой объединения до 10 устройств в Mesh-сеть, он обеспечивает стабильность беспроводной сети. Три гигабитных универсальных разъема и один WAN-порт на 2,5 Гбит/с предоставляют широкие возможности для подключения устройств.

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Но это не все – роутер также позволяет одновременное подключение до 128 клиентских устройств, что делает его идеальным для семей или небольших офисов. BE 3600 от Xiaomi станет выдающимся продуктом, сочетающим высокую производительность с доступной ценой, поднимая планку ожиданий в мире беспроводных технологий.