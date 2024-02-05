Новинку ещё до снятия эмбарго на обзоры купил энтузиаст из Китая — и наглядно показал, на что она способна по сравнению с предшественницей

Появились отчеты о результатах тестирования видеокарты GeForce RTX 4080 SUPER до формального снятия эмбарго на обзоры. Задачу протестировать новинку взял на себя китайский энтузиаст, выступающий под ником chaowanke, который представил обзор, наглядно демонстрируя её производительность по сравнению с предыдущими моделями.

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Тестовая конфигурация включала в себя процессор Intel Core i7-14700K и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000. Энтузиаст оценивал возможности графического процессора как в синтетических тестах, так и в играх с разрешениями 1440p и 4K. Полученные данные он тщательно сравнил с результатами тестирования GeForce RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070 Ti SUPER.

В результате тестов в бенчмарке 3DMark RTX 4080 SUPER превзошла базовую RTX 4080 в пяти из шести испытаний. Однако наиболее интересными оказались результаты в играх. При разрешении 1440p SUPER-версия проявила себя по-разному, иногда находясь на уровне базовой модели или даже уступая ей. В 4K видеокарта показала свою мощь лишь в трёх из шести игр, с одной ничьей.

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По мнению блогера, RTX 4080 SUPER кажется созданной не столько для тех, кто уже обладает RTX 4080, сколько для более широкой аудитории пользователей. Вопросы об обзорах от официальных источников теперь становятся более актуальными для полного понимания возможностей новинки.