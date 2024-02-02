Илон Маск, глава Neuralink, обнародовал в своем блоге на соцсети X обнадеживающие результаты первого успешного вживления нейрочипа в мозг человека. Эта технология, разработанная для восстановления двигательных функций у людей с утратой подвижности, позволяет управлять компьютером при помощи силы мысли.

Маск сообщил, что пациенты быстро восстанавливаются, а операции демонстрируют многообещающие результаты. Первый продукт Neuralink, Telepathy, создан для управления смартфонами и ПК с использованием мозговых волн, предоставляя эту возможность людям, лишившимся способности к движению.

Он подчеркнул, что Neuralink уже способна получать записи из мозга пациента и теперь должна продемонстрировать свою уникальность по сравнению с другими разработчиками, такими как Blackrock Neurotech и Synchron.

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В мае 2023 года Neuralink получила одобрение FDA на проведение первых испытаний на людях, а в конце прошлого года компания начала исследования с пациентами, столкнувшимися с квадриплегией, после успешных тестов на животных.