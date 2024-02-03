Компания Sennheiser начала продажи полноразмерных наушников Accentum Plus

Sennheiser представила новые наушники Accentum Plus с 37-миллиметровыми драйверами, активным шумоподавлением и аккумулятором на 50 часов. Наушники поддерживают кодеки SBC, AAC и aptX Adaptive, предоставляя функциональность эквалайзера и ANC. С удобным силиконовым покрытием и мягкими амбушюрами, Sennheiser Accentum Plus обеспечивают непревзойденный комфорт.

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Заявленная автономность - до 50 часов без ANC, с функцией быстрой зарядки, добавляющей 5 часов за 10 минут заряда. Гарнитура обещает защиту от шума ветра и чистоту звука при разговорах с собеседником. С предельной громкостью 106 дБ, общим искажением менее 0,3%, и поддерживаемым диапазоном частот от 10 Гц до 22 кГц, это наушники несомненно станут лидерами продаж.

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В Китае новинка доступна по цене $278, предлагая выдающийся звук в стильном и технологичном дизайне.