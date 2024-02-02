Проект выполнен в формате статичного веб-приложения, сделанного при помощи .NET Blazor WASM и Bootstrap. На портале собраны все отменённые или закрытые продукты редмондской компании

Проект Microsoft Graveyard, разработанный Виктором Фрайем, является статичным веб-приложением, созданным с использованием технологий .NET Blazor WASM и Bootstrap. Этот портал посвящен отмененным и закрытым продуктам Microsoft, предоставляя подробные описания и информацию о времени их работы.

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На сайте собраны данные об различных продуктах, таких как Windows Phone, Zune, Bob, Surface Duo, Cortana и многие другие. Каждый из них имеет свое собственное "надгробие" с описанием и данными о сроках существования. Например, на странице Cortana указано, что она была "убита Microsoft 5 месяцев назад" и служила виртуальным помощником, использующим поисковую систему Bing для выполнения задач, пройдя за свою историю 9 лет.

Интересной особенностью проекта является также включение данных о продуктах, срок которых близится к завершению, таких как Windows 10, Xbox 360 Store, Visual Studio для Mac и другие. Этот подход напоминает решение Killed by Google, где отображены завершенные разработки Google.

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Исходный код веб-приложения Microsoft Graveyard и связанные наработки опубликованы на GitHub под лицензией MIT, что открывает возможности для общности и совместного внесения в проект.