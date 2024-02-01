Специалисты из Университета Тромсё в Норвегии представили пероральную форму инсулина, прошедшую успешные испытания на различных животных. Эта инновационная разработка может революционизировать лечение сахарного диабета и избавить пациентов от ежедневных инъекций.

Пероральный инсулин был протестирован на мышах, крысах и бабуинах, показав значительное снижение уровня глюкозы в крови. Уникальное покрытие наноносителей, используемое в этой форме, защищает гормон от пищеварительных ферментов, что делает его эффективным в условиях желудочной кислоты.

Помимо освобождения от необходимости ежедневных инъекций, пероральный инсулин практически исключает проявление эффектов гипогликемии. Это достигнуто за счет активации ферментов только при высоком уровне глюкозы в крови, что предотвращает излишнее снижение уровня сахара.

Планы включают начало клинических испытаний на людях в 2025 году. Исследователи планируют сосредоточиться на пациентах с диабетом первого типа, чтобы оценить эффективность и безопасность нового метода лечения.

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Эта инновация предоставляет надежду для миллионов людей, сталкивающихся с вызовами сахарного диабета, и может стать прорывом в области медицинских технологий.