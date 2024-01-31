По данным XYZ School, игроки из России потратили на покупку игр в прошлом году более 161 млрд рублей, а средний чек на человека составил 6440 рублей

В течение 2023 года активность российских геймеров в сфере лицензионных покупок оказалась выше, приведя к общему расходу более 161 млрд рублей. При этом средний чек на каждого человека составил 6440 рублей, что свидетельствует о стабильном интересе к высококачественным игровым продуктам. Аналитический отчет от XYZ School выявил тройку лидеров продаж: Atomic Heart, Hogwarts Legacy и Baldur’s Gate III.

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Интересно, что предпочтения "честных" геймеров оказались в удивительном соответствии с предпочтениями "пиратов". Три вышеупомянутых тайтла не только вошли в топ продаж, но и возглавили список самых скачиваемых игр в России. Уникальность ситуации заключается в том, что несмотря на популярность Atomic Heart, эта игра до сих пор не имеет взломанной релизной версии, что не повлияло на ее популярность среди геймеров.