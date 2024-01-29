AMD огласила начало продаж последней модели десктопной видеокарты Radeon RX 7600 XT, предназначенной для удовлетворения запросов геймеров, играющих в разрешениях 1080p и 1440p. Новинка, базирующаяся на 6-нм графическом процессоре Navi 33, выделяется 32 исполнительными блоками и 32 блоками трассировки лучей, обеспечивая продвинутые графические возможности.

Одним из ключевых отличий RX 7600 XT от стандартной RX 7600 является внушительный объем видеопамяти GDDR6 – целых 16 ГБ, а также 128-битная шина с пропускной способностью 288 ГБ/с. Новая видеокарта также выделяется игровой тактовой частотой GPU в 2470 МГц, с возможностью разгона до 2760 МГц в режиме Boost.

Параллельно с релизом Radeon RX 7600 XT, AMD представила свежую версию драйвера Adrenalin, внедрив в него поддержку технологии Fluid Motion Frames. Этот инновационный аспект обеспечивает создание дополнительных кадров, что ведет к более гладкому геймплею в играх, использующих API DirectX 11/12.

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Эта модель, претерпевшая несколько улучшений, включая увеличение TDP до 190 Вт, предлагается на рынке по рекомендованной розничной цене $329 в США, открывая для геймеров новые возможности для насыщенного игрового опыта.