28 февраля инвесторы посетят собрание, в котором проголосуют за переименование компании и, если инициативу одобрят, с 1 апреля Focus превратится в PulluP Entertainment

В последнее время несколько известных издательств, таких как Unity, Bungie и Riot Games, делились неприятными новостями о сокращении штата. В этом контексте стоит отметить, что некоторые компании всё-таки предпринимают менее радикальные шаги.

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Согласно официальному пресс-релизу, Focus Entertainment намерена провести существенные изменения, начиная с смены своего наименования. На предстоящем собрании инвесторов 28 февраля им будет предложено проголосовать за переименование компании. В случае одобрения, с 1 апреля Focus преобразится в PulluP Entertainment. Кроме того, планируется обсудить небольшие реструктуризационные изменения внутри компании.

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Это решение отражает общую тенденцию в индустрии, где проведение подобных процедур становится привычным явлением среди издательств.