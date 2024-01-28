Sony активно рекламирует PlayStation 5 не только играми, но и чудо-контроллером DualSense. Согласно свежей порции слухов, Microsoft собирается представить свой геймпад со схожими характеристиками

Sony активно продвигает PlayStation 5, привлекая внимание не только к играм, но и к инновационному контроллеру DualSense. Согласно свежим слухам, Microsoft готовится представить свой аналог под названием геймпада Sebile. Официальный анонс ожидается в мае.

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Согласно информации от журналиста Тома Уоррена из The Verge, стоимость нового геймпада оценивается в 70 долларов. Среди ключевых характеристик выделяются тактильная отдача, встроенный акселерометр, бесшумные кнопки и стики. Особое внимание уделяется возможности замены и перезарядки аккумулятора. Обещается, что новинка будет изготовлена из высококачественных материалов, обеспечивая прочность и долгий срок службы.

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Параллельно с этими новостями, появились слухи о том, что Microsoft в текущем году представит обновленную версию Xbox Series X. Основные изменения коснутся дизайна, сохраняя при этом текущие технические характеристики.