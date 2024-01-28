Ранее блогер сумел проехать на топовой версии электропикапа по шоссе лишь 254 мили (409 км), что заметно ниже заявленного показателя в 320 миль

Владельцы электромобилей Tesla Cybertruck, вложившие не менее 80 000 долларов в этот долгожданный электропикап, высказывают свою разочарованность фактическим запасом хода этих транспортных средств. Обещанные производителем характеристики различных версий Cybertruck оказались значительно завышенными, что ставит под вопрос достоверность заявлений компании.

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Для базовой полноприводной версии Cybertruck был озвучен запас хода в 340 миль (547 км), в то время как для более мощной модификации CyberBeast — 320 миль (515 км). Самый доступный заднеприводный вариант, который начнет поставки в 2025 году, обещает до 250 миль (402 км) на одном заряде.

Однако блогер, преодолел на топовой версии электропикапа всего 254 мили (409 км), что существенно ниже заявленного показателя в 320 миль. Два участника форума Cybertruck Owners Club, наездившие практически 10 000 миль (16 093 км), делятся своим опытом: от полной зарядки пикап в реальных условиях проезжает всего 206 миль (332 км), а при зарядке до 80%, запас хода не превышает 164 миль (264 км).

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Таким образом, фактический запас хода Cybertruck оказывается приблизительно на 65% ниже заявленного компанией Tesla. Эти расхождения вызывают вопросы о достоверности заявленных характеристик и стимулируют обсуждение среди владельцев относительно того, насколько реально отражаются обещания производителя на опыте эксплуатации электрокара.