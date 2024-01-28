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Nata15
Prince of Persia: The Lost Crown получила высокие оценки игроков на Metacritic
Кажется, у Ubisoft и правда получилось выпустить пристойную игру, пусть и небольшую

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Ubisoft достигла значительного успеха с выходом своей последней игры — Prince of Persia: The Lost Crown, получившей положительные отзывы геймеров на популярном ресурсе Metacritic. Это событие заслуживает особого внимания, учитывая, что такие высокие оценки стали редкостью для проектов этой компании в последнее время.

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На момент написания этой новости уже 264 геймера поделились своим мнением, формируя впечатляющую общую оценку игры на уровне 9,3. Пресса также высоко оценила эту метроидванию, присудив ей 86/100.

Игроки выделяют фантастический геймплей и выразительный художественный стиль Prince of Persia: The Lost Crown. Особое внимание привлекает персидский дубляж, который добавляет уникальный колорит игре. Также следует отметить приятное дополнение — перевод игры на иранский язык, что стало приятным сюрпризом для широкой аудитории.

Игра стала не просто новинкой, а одной из лучших в жанре метроидвании, привлекая внимание своим отзывчивым управлением, динамичными движениями и увлекательным темпом. Поклонники высоко оценивают именно этот аспект, а также выражают благодарность Ubisoft за смелый шаг в новом направлении и создание отличной боевой системы.

Одним из ключевых моментов стало то, что Prince of Persia: The Lost Crown успешно конкурирует с другими известными в таком жанре, включая даже таких гигантов, как Hollow Knight. Это возвращение принца Персии стало событием, оживившим одну из старейших и ностальгических франшиз.

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Рейтинг на Epic Games Store также подтверждает популярность игры, достигнув 4,8/5. К сожалению, из-за особенностей платформы нельзя ознакомиться с конкретными отзывами пользователей. Важно отметить, что релиз Prince of Persia: The Lost Crown состоялся 18 января, и с тех пор игра завоевала признание как один из успешных проектов Ubisoft, предоставив свежий взгляд на классическую франшизу.

#новости #техника
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