Технология кардинально отличается от военных разработок, так как не использует волоконные лазеры, служащие для непрерывного нагрева металла

Стартап EX-Fusion, вышедший из Университета Осаки, представил революционный подход к проблеме утилизации космического мусора. Важно подчеркнуть, что предлагаемая технология радикально отличается от военных разработок, поскольку вместо волоконных лазеров используются твердотельные с диодной накачкой, обычно применяемые в термоядерной энергетике.

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Центральным элементом этой концепции являются короткие импульсные выстрелы из указанных лазеров, направленные против направления движения космического мусора. Подобный подход предполагает замедление орбитальной скорости обломков, после чего они выходят из орбиты и входят в атмосферу Земли, где подвергаются сгоранию.

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Инициатива включает в себя два этапа: первый предусматривает использование лазерной технологии для отслеживания крупных кусков мусора диаметром около 10 сантиметров, что является наиболее проблематичным взаимодействием с Земли. На втором этапе EX-Fusion и EOS Space планируют запуск лазерных лучей для устранения остатков устаревших спутников и ступеней ракет. Это направление разработки призвано минимизировать угрозы, которые представляют даже мельчайшие частицы в космическом пространстве, способные повредить космические станции и спутниковые системы.