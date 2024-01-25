Среди особенностей электрокара выделяются карбоновый передний сплиттер, боковые юбки, задний диффузор, спойлер на заднем крыле, лёгкие гибридные карбоновые колёса, высокопроизводительные тормозные колодки и понижающие пружины

Hyundai представила на Токийском автосалоне 2024 года новый электрический концепт-кар, получивший название NPX1 Concept, специально разработанный для тюнинга и улучшенной производительности. Этот инновационный автомобиль включает в себя аксессуары N Performance Parts, предназначенные для будущих полностью электрических N-моделей, включая Ioniq 5 N.

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Особенности этого электрокара выходят за рамки визуальных изменений, включая использование карбонового переднего сплиттера, боковых юбок, заднего диффузора, спойлера на заднем крыле, а также легких гибридных карбоновых колес и высокопроизводительных тормозных колодок. Интерьер NPX1 Concept также претерпел изменения, с добавлением роскошной альканторы и эргономичных гоночных ковшеобразных сидений.

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Основной упор в этом проекте сделан не только на демонстрации нового дизайна и стиля, но и на готовности компании предложить эти инновационные аксессуары для приобретения у дилеров Hyundai. В дальнейшем планируется их внесение в каталог N Performance Parts для доступности для всех моделей линейки N. Кроме того, в Hyundai N ведется разработка программных обновлений, которые позволят владельцам электрических автомобилей изменять звуковое сопровождение и проводить калибровку силовой установки с помощью обновлений прошивки.