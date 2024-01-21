Компания Tether, выступающая эмитентом крупнейшего и известнейшего стейблкойна USDT, обратилась в Федеральную службу по интеллектуальной собственности России для официальной регистрации в стране товарных знаков своих продуктов

Tether, компания, ответственная за стейблкоин USDT, обратилась в Федеральную службу по интеллектуальной собственности России для регистрации своих товарных знаков. Заявки, поданные 12 января, были оперативно опубликованы в реестре уже 15 числа. Компания стремится получить официальное признание для четырех товарных знаков: ALLOY BY TETHER (№2024701810), AUSDT (№2024701812), TETHER ALLOY (№2024701813) и TETHER USDT (№2024701814). На данный момент процесс проходит формальную экспертизу.

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Зарегистрированные товарные знаки предоставят Tether право препятствовать использованию аналогичных обозначений на территории России, ассоциирующихся с продуктами компании. На текущий момент заявки находятся на этапе формальной экспертизы.

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Информация также указывает на общую капитализацию стейблкоина USDT в размере 95,1 миллиарда долларов США. USDT активно выпускается на 14 блокчейнах, включая сети Tron (с более чем 50 миллиардами долларов) и Ethereum (с объемом выпуска в размере 44 миллиардов долларов).