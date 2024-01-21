Разработчики явно не рады тому, что игра вышла из моды: на днях они решили напомнить о своём детище с помощью анонса третьего сезона

Blizzard Entertainment официально анонсировала третий сезон в Diablo IV, который получил название "Season of the Construct" и стартует с 23 января. Сюжет сосредотачивается на демоне Мальфасе, завладевшем древним Станком для формирования своей армии, что вызывает неотложную необходимость для игроков противостоять ему в подземельях Кеджистана.

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В рамках этого сезона появится новый игровой элемент — спутник-сенешаль, развиваемый при помощи уникальных камней контроля и отладки. Обилие этих камней гарантирует, что каждое улучшение приносит спутнику новые способности и эффекты, что предоставляет игрокам дополнительные возможности в борьбе с противниками.





В дополнение к этому обновлению, вводится новый тип подземелий — хранилища, где спрятаны конструкты, усиленные различными стихиями, а также другие опасности. Победа над местным боссом в хранилище будет вознаграждена особым лутом из сундука, при условии наличия оберега Золтуна, который выдается на входе и предотвращает воздействие местных ловушек.

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В Season of the Construct также внедрены мелкие, но приятные улучшения геймплея. Например, на PC-версии RPG теперь можно перемещаться с использованием клавиш W, A, S и D, что добавляет новые варианты управления. Полный список всех изменений и нововведений был опубликован 19 января.