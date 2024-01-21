Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Анонсирован третий сезон Diablo IV
Разработчики явно не рады тому, что игра вышла из моды: на днях они решили напомнить о своём детище с помощью анонса третьего сезона

реклама

Blizzard Entertainment официально анонсировала третий сезон в Diablo IV, который получил название "Season of the Construct" и стартует с 23 января. Сюжет сосредотачивается на демоне Мальфасе, завладевшем древним Станком для формирования своей армии, что вызывает неотложную необходимость для игроков противостоять ему в подземельях Кеджистана.

реклама

В рамках этого сезона появится новый игровой элемент — спутник-сенешаль, развиваемый при помощи уникальных камней контроля и отладки. Обилие этих камней гарантирует, что каждое улучшение приносит спутнику новые способности и эффекты, что предоставляет игрокам дополнительные возможности в борьбе с противниками.


В дополнение к этому обновлению, вводится новый тип подземелий — хранилища, где спрятаны конструкты, усиленные различными стихиями, а также другие опасности. Победа над местным боссом в хранилище будет вознаграждена особым лутом из сундука, при условии наличия оберега Золтуна, который выдается на входе и предотвращает воздействие местных ловушек.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В Season of the Construct также внедрены мелкие, но приятные улучшения геймплея. Например, на PC-версии RPG теперь можно перемещаться с использованием клавиш W, A, S и D, что добавляет новые варианты управления. Полный список всех изменений и нововведений был опубликован 19 января.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мировые производители лития терпят убытки — металл не оправдал возлагаемых на него надежд
5
Опубликовано самое четкое изображение черной дыры в истории
2
Sharp показала новый тип экранов без подсветки
+
Штурмовые клещи российской армии в составе бригады "Ветераны" вошли в Авдеевку с 2 направлений
2
Иностранные эксперты назвали стоимость лётного часа для некоторых типов западных боевых самолётов
3
Windows 12 резко увеличит системные требования к железу – понадобится нейропроцессор и 16 Гб ОЗУ
19
Два лунных модуля готовятся к посадке
2
Премьера «Сверхъестественное» может вернуться на экраны, актёры обсуждают новые форматы
3
В одном из ТГ-каналов появилась запись поражения украинской лодки русским FPV-дроном
+
В США крипто-майнеры вынуждены останавливать свои фермы в связи с обрушившимися на Техас холодами
2
Созданы маленькие электростанции для выработки электроэнергии с помощью ветра и дождя
+
ВС РФ впервые использовали для удара редкую 4-тонную ракету П-35 - украинские СМИ
4
Майкрософт готовит обновление в версии 24H2, которое возможно станет Windows 12
4
Точность поисковых систем становится всё хуже
3
16 ГБ оперативной памяти и процессоры Ryzen 8000 - минимум который потребуется для ПК будущего
9
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER уже доступна в Европе по цене ниже рекомендованной
1
В исследовании доказали, что генеративная модель ИИ запоминает и думает как человеческий мозг
1
Северная Корея провела испытания подводного дрона, способного нести ядерные боеголовки
+
Владельцы Cybertruck назвали целый ряд недостатков электропикапа Tesla
3
Windows переходит на новый уровень: требования к оперативной памяти значительно возросли
8

Популярные статьи

Что известно о возможном применении ВС РФ гигантской сверхзвуковой противокорабельной ракеты 3М44
7
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
16
Небольшой обзор фильмов ужасов, где действие происходит на корабле
2
Какие процессоры и видеокарты предпочитают российские геймеры, и почему рынок ПК сокращается
29
10 вещей, которые могут вывести из строя ваш SSD — как этого избежать в 2024 году
53
Что известно об ожидаемых в 2024 году процессорах Intel и AMD
16
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
47
Синергия Xbox series S и Diablo IV
2
Как украинский ударный дрон смог пролететь 1000 км до Санкт-Петербурга и чем ответит Россия
13
Иран и КНДР готовы передать России свои новые гиперзвуковые ракеты
10

Сейчас обсуждают

TeslaFan
03:08
Абсолютно все электрокары имею запас хода меньше паспортного. Кибертрак легко покрывается защитной плёнкой или керамикой. Так что это совершенно ничтожные придирки.
Владельцы Cybertruck назвали целый ряд недостатков электропикапа Tesla
Михаил Маюров
03:04
Ага, одна проблема, Вы видели, сколько эти Т-шки стоят? В лучшем случае БУ по цене нового не Т и то это редкость.
«Холодный» Core i5-14600T оказался практически таким же мощным, как базовый CPU
Никита Никитенко
02:58
База от AMD.
В компании AMD пообещали, как можно дольше поддерживать платформу AM4
Никита Никитенко
02:58
В сети магазинов Micro center (США)
В компании AMD пообещали, как можно дольше поддерживать платформу AM4
MCMLXX
02:39
Мне бы Ваши проблемы)⁠⁠
Какие процессоры и видеокарты предпочитают российские геймеры, и почему рынок ПК сокращается
Dimon1996
02:24
Джон Уэбб (англ. John Webb; 1611, Смитфилд, район Лондона — 24 октября 1672, Батли, графство Сомерсет) — английский архитектор-палладианец и учёный-любитель. Известен сотрудничеством с основателем пал...
Физики изучили самую далёкую галактику во Вселенной и обнаружили чёрную дыру невозможной массы
lewile
02:24
Что за наркоманский высер 15 летней давности? Уже давно ссд этих болячек лишены, ну если на Али не покупать по цене 3рубля за ведро дисков.
10 вещей, которые могут вывести из строя ваш SSD — как этого избежать в 2024 году
Boris Kopyltsov
02:08
Лиза, где 5950x3D ?
В компании AMD пообещали, как можно дольше поддерживать платформу AM4
Boris Kopyltsov
02:08
Зачем?
В компании AMD пообещали, как можно дольше поддерживать платформу AM4
АЕV
02:05
За 2 года ни мостов ни ЖД путей не уничтоженно, так может это сво на благо богатеев а не за родину?)
Как украинский ударный дрон смог пролететь 1000 км до Санкт-Петербурга и чем ответит Россия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем