Massive Monster выпустила долгожданный патч под названием Sins of the Flesh

Мультяшный рогалик Cult of the Lamb обзавелся долгожданным патчем под названием Sins of the Flesh. Этот апдейт привнёс в игру не только механику греха в роли валюты, но и разнообразные новшества, которые детально раскрывают возможности персонажей.

реклама

Теперь члены секты не только могут заниматься распиванием спиртных напитков, но и наслаждаться уединением в шалаше. Основные изменения затронули и экшен-сегменты игры, где добавлены пять ритуалов, уникальное оружие и специальные постройки, включая инкубатории. Технические обновления включают в себя свежие достижения, новые костюмы для спутников и исправление ряда багов, что делает игровой процесс ещё более увлекательным.





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Выход Cult of the Lamb состоялся 11 августа 2022 года на PC, PlayStation, Xbox и Switch. Игра завоевала высокие оценки как критиков, так и обычных геймеров благодаря своему уникальному визуальному стилю и постоянному совершенствованию геймплея через обновления, что делает каждый патч значимым шагом в развитии этого необычного roguelike.