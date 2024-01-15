Машина разработана для поездок по бездорожью под палящим солнцем. Для этого её оснастили лифт-комплектом подвески и вездеходными шинами

Audi представила выдающуюся модификацию своего кроссовера Audi Q8 e-tron, получившую название Edition Dakar. Разработанный специально для эксплуатации в бездорожье при интенсивном солнечном свете, этот автомобиль выделяется деталями, призванными повысить его проходимость в сложных условиях. Кроме того, он оснащен подвесочным комплектом, предназначенным для поднятия высоты кузова, и специальными внедорожными шинами.

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Базирующаяся на Audi Q8 e-tron 55 quattro, раллийная версия сохраняет два электродвигателя, общая мощность которых составляет 402 лошадиные силы, а аккумулятор емкостью 114 кВтч обеспечивает пробег до 487 км. Однако главное внимание уделено улучшенным характеристикам для бездорожья. Обновленные шины General Grabber AT3 обеспечивают лучшую проходимость, хотя сказываются на динамике и увеличивают время разгона до 100 км/ч на 0,1 секунды.

Внешние изменения включают расширенные колесные арки, увеличение клиренса на 31 мм (в стандартном режиме подвески) и 65 мм (в режиме максимального поднятия кузова). Дополнительный багажник на крыше и лимитированные декоративные наклейки также входят в список обновлений.

Салон автомобиля практически не изменился по сравнению с базовой версией, сохраняя фирменный дизайн S-Line, алькантаровые сиденья, спортивный руль и премиальную акустическую систему. Дополнительные особенности включают продвинутый климат-контроль и подсветку зоны посадки с индивидуальной маркировкой "Dakar".

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Особенно привлекательно то, что Audi Q8 e-tron Edition Dakar будет доступен для покупки по всему миру, и его цена в районе $131 000 представляет собой разумное предложение для европейского рынка. Выбор цвета предоставляется в трех вариантах: Magnetic Grey, Siam Beige Metallic и Mythos Black Metallic.