Они способны оценивать степень напряжения тела пользователя, чтобы настроить форму спинки, подобрать массаж и выбрать успокаивающую музыку

На CES 2024 Osim, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке, представила три впечатляющие модели массажных кресел, отличающиеся своим современным дизайном и передовыми технологиями. Одним из заметных продуктов стало кресло uLove 3 Well-Being Chair, разработанное при сотрудничестве с итальянской дизайнерской студией Pininfarina.

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Это кресло не только обеспечивает высокотехнологичный массаж, но и внедряет в себя интеллектуальную оздоровительную экосистему. Используя встроенные биосенсоры с технологией ЭКГ, оно способно анализировать уровень напряжения в теле пользователя. Приложение Osim Well-Being, с которым кресло взаимодействует, предоставляет детальную информацию о физических показателях, создавая уникальный и персонализированный опыт оздоровления.

Не менее впечатляющим является геймерское массажное кресло uThrone V, оборудованное защитным чехлом и эффективным массажёром V-Hand. Этот массажёр имитирует ловкость рук опытного массажиста, фокусируясь на области шеи и плеч. Дополнительно, наличие регулируемых подлокотников и множества вариантов наклона спинки делают его идеальным выбором для геймеров, стремящихся к максимальному комфорту.

Модель Osim DIY представляет собой интеграцию трёх продуктов: массажёра для глаз uGalaxy Sync, массажёра для спины uJolly Sync и массажёра для ног uPhoria Sync. Эта новинка превращает любое обычное кресло в центр релаксации. Компоненты системы раскладываются на стандартной мебели и синхронизируются для достижения максимального эффекта.

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Особо подчеркивается, что продукты Osim, продемонстрированные на выставке, будут доступны для приобретения на официальном сайте компании в течение 2024 года. Цены начинаются от $8000 за модель uLove 3 Well-Being Chair, что соответствует высокому уровню инноваций и комфорта.