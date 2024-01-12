Немецкий производитель аудиотехники Sennheiser показал на CES 2024 новые модели беспроводных наушников

На выставке CES 2024 компания Sennheiser представила ряд инновационных беспроводных наушников, раскрывая подробности обновленного четвёртого поколения TWS-гарнитуры Momentum. Эти наушники основаны на платформе Qualcomm S5 Sound Gen 2 и пользуются технологией Snapdragon Sound для безупречного воспроизведения аудио с минимальной задержкой. Уникальная конструкция антенны была внедрена для предотвращения прерывания сигнала. Функция адаптивного шумоподавления была существенно улучшена. Помимо этого, Momentum True Wireless 4 обещают 7,5 часов автономной работы и до 30 часов с использованием зарядного кейса, который поддерживает как проводную, так и беспроводную зарядку. Эти инновации будут доступны для покупки с 15 февраля по цене $300.

реклама

Спортивная модель Momentum Sport представляет собой уникальный взгляд на активный образ жизни, предлагая не только отслеживание физической активности, но и в реальном времени контроль частоты сердцебиения и температуры тела. Возможности синхронизации данных с различными устройствами и сервисами добавляют удобства. Наушники обеспечивают разнообразные режимы шумоподавления, включая режим прозрачности, защиту от воды по стандарту IP55 и до 6 часов автономной работы, с возможностью зарядки чехлом до трех раз. Momentum Sport поступят в продажу 9 апреля, а цена пока не была объявлена.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Для поклонников полноразмерных наушников Sennheiser предложила модель Accentum Plus. Они поддерживают Bluetooth 5.2 и кодек aptX, обеспечивая высококачественную передачу звука. Наушники обещают до 50 часов автономной работы на одном заряде и быструю зарядку через USB Type-C, предоставляя 5 часов воспроизведения всего за 10 минут зарядки. Accentum Plus будут доступны с 20 февраля по цене $230.