Флагманом обновлённой линейки стал MSI Titan 18 — помимо большого дисплея mini-LED, он получил топовые модели процессора и видеокарту, внушительный даже по меркам десктопов объём ОЗУ, механическую клавиатуру и ещё несколько особенностей

MSI расширила свой ассортимент игровых ноутбуков, внедрив четыре выдающихся модели. Флагманским продуктом стал MSI Titan 18, обладающий 18-дюймовым дисплеем mini-LED, процессором Intel Core i9 14900HX, и видеокартой RTX 4080 или RTX 4090. С поддержкой до 128 ГБ ОЗУ DDR5, механической клавиатурой SteelSeries и другими инновационными характеристиками, этот ноутбук становится новым стандартом в индустрии. Цена стартует от $5000 в США.

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В дополнение к флагману, компания представила более доступные модели. Stealth 18 AI Studio A1V с 18-дюймовым дисплеем 4K оценен в $3299, а Raider 18 HX A14V с экраном qHD и видеокартой RTX 4090 предлагается за $2499.

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Наконец, MSI Cyborg 14 с прозрачной нижней частью корпуса и 14-дюймовым дисплеем, оснащенным процессором Intel 13-го поколения и видеокартой RTX 4060, предлагается по цене $1099. Информация о стоимости за пределами США будет доступна позднее.