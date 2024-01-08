Следующая «прошка» получит новый сверхширокоугольный модуль, а все модели 2025 года — новые фронталки

Инсайдер в области технологий Мин-Чи Куо поделился характеристиками камер двух будущих флагманских смартфонов Apple: iPhone 16 Pro и iPhone 17. По его утверждениям, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max обзаведутся сверхширокоугольным модулем на 48 Мп, вместо текущего 12-мегапиксельного. При этом новый модуль сохранит возможность создания снимков в разрешении 12 Мп. Также не исключено, что перископический модуль, представленный в iPhone 15 Pro Max, может появиться в iPhone 16 Pro.

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Что касается iPhone 17, то Куо не раскрыл характеристики основных камер, но сообщил о существенном улучшении фронтальной камеры. Она получит 24-мегапиксельный сенсор с шестью линзами, в сравнении с текущими 12 Мп и пятью линзами. Пока Apple не прокомментировала утечки и информацию инсайдера.