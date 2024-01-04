Студентка Сиднейского инженерного университета Фиби Пэн, работающая с компанией ARIA Research, сумела сделать популярную игру в настольный теннис более доступной для незрячих людей

Фиби Пэн, студентка Сиднейского инженерного университета, сотрудничая с компанией ARIA Research, представила инновационную систему, сделав настольный теннис более доступным для незрячих. Устройство включает в себя традиционные элементы – стол, ракетки и мяч – дополненные динамиками и нейроморфными камерами. Эти камеры отслеживают движения мяча в трехмерном пространстве в режиме реального времени. Алгоритмы, используя полученные данные, активируют динамики, создавая звуковое поле, соответствующее положению мяча. Это позволяет незрячим игрокам определять местоположение мяча по звуку.

реклама

На данный момент система находится на стадии тестирования и подлежит доработкам перед широким внедрением. Фиби Пэн отмечает, что одним из вызовов является вопрос восприятия звука человеком, поскольку точность локализации звука пока не ясна. Также необходимо определить оптимальный тип и режим звука. Исследование этих аспектов считается ключевым перед дальнейшим развитием технологии.