Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал журналистам, что операторам связи всё же запретят повышать тарифы на свои услуги выше уровня инфляции в стране

Вице-премьер России, Дмитрий Чернышенко, в беседе с журналистами объявил о том, что Федеральная антимонопольная служба пристально будет следить за деятельностью операторов связи, гарантируя, что повышение их тарифов не превысит уровень инфляции в стране. Чиновник подчеркнул, что никакие резкие скачки тарифов не будут разрешены, и операторам не будет дано возможности неправомерного обогащения за счет граждан.

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В то же время Чернышенко отметил, что стратегия развития отрасли связи до 2035 года, принятая в декабре, предусматривает определенные условия, при которых операторы смогут увеличивать тарифы выше уровня инфляции. Однако это возможно лишь в случае реинвестирования части прибыли в развитие сотовых сетей и новых технологий.

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Чернышенко также выделил важность национального развития отечественного оборудования для всех систем связи, что призвано обеспечить технологический суверенитет страны. Напомним, что ранее Федеральная антимонопольная служба обязала оператора "МегаФон" снизить необоснованно повышенные цены на услуги сотовой связи и предоставила им отсрочку на выполнение требования по покрытию большинства населенных пунктов сетью LTE.