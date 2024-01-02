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Nata15
Анонсирован карманный робот AIBI. Это «тамагочи» с поддержкой ChatGPT
Карманный гаджет может выполнять ряд полезных и развлекательных функций, совмещая роли цифрового домашнего питомца и умного помощника, способного отвечать на сложные вопросы

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LivingAI представила нового карманного робота AIBI, обладающего функционалом популярного чат-бота. Он оснащен микрофонами, камерой и способен распознавать речь, делать фотографии и находить информацию в Интернете с использованием ИИ-бота ChatGPT.

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AIBI выполняет разнообразные задачи, включая прогноз погоды, установку будильника и напоминание о важных событиях. Робот также обладает развлекательной функцией виртуального питомца, позволяя пользователям заботиться о нем.

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Благодаря встроенной камере и оптическому модулю, AIBI может обнаруживать присутствие людей и обмениваться информацией с другими роботами. Дата начала продаж и цена пока не объявлены. Учитывая его функциональность, AIBI может привлечь внимание людей, ищущих умного помощника и развлекательного компаньона в одном устройстве.

#новости #техника
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