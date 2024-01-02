Ещё в сентябре в США приземлились фрагменты астероида Бенну. Они, предположительно, содержат ключ к разгадке происхождения Солнечной системы и смогут дать ответ на важные вопросы о том, как возникла наша планета

В сентябре текущего года, на территории США, произошло историческое событие – специалисты NASA приступили к анализу фрагментов астероида Бенну, приземлившихся на Землю еще в сентябре 2023 года. Эти загадочные образцы, возможно, принесут ключевые ответы на вопросы происхождения Солнечной Системы, а также раскроют тайны зарождения жизни на Земле.

реклама

Проект, известный как миссия OSIRIS-REx, отправился в космос в сентябре 2016 года и, преодолев множество трудностей, достиг астероида Бенну в декабре 2018 года. Однако настоящая сенсация наступила в октябре 2020 года, когда космический корабль успешно собрал фрагменты астероида и вернул их на Землю. Это стало первой в истории попыткой NASA получить образец с поверхности астероида.

В настоящее время ученые и инженеры NASA активно работают над "вскрытием" космического контейнера, в котором хранятся ценные образцы. Трудность заключается в двух заклинивших креплениях крышки, которые требуют особого внимания, чтобы не повредить содержимое.

Кураторы миссии OSIRIS-REx прикасаются к контейнеру через специальные перчатки, подчеркивая важность сохранения целостности образцов. На данный момент контейнер находится в специальном боксе, поддерживая контролируемые условия.

Предварительные анализы образца астероида уже подтвердили наличие обилия молекул углерода и воды. Эти данные косвенно подтверждают теорию, согласно которой жизненно важные вещества для формирования жизни на Земле могли прибыть на нашу планету именно с астероидами.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако, прежде чем ученые смогут полностью раскрыть тайны астероида Бенну, предстоит преодолеть технические трудности с открытием контейнера. В NASA уверены, что этот амбициозный проект привнесет значительные новые открытия в наше понимание происхождения и эволюции Солнечной Системы.