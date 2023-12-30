Вскоре после остановки продаж сразу двух моделей умных часов Apple апелляционный суд США неожиданно отменил действие этого запрета. Впрочем, лишь временно — до окончания патентного разбирательства

В последних событиях юридического характера, связанных с Apple, апелляционный суд США принял неожиданное решение отменить временный запрет на продажу двух моделей умных часов - Apple Watch Series 9 и Ultra 2. Этот запрет был наложен вследствие патентного спора, и, как сообщается, продажи могут быть возобновлены до окончательного рассмотрения дела.

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Основная причина спора касается датчика измерения уровня кислорода в крови, установленного в последних флагманских моделях часов Apple. Производитель медицинского оборудования выдвинул претензии по этому поводу. Важно отметить, что запрет затронул их доступность как онлайн, так и в розничных магазинах.

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Компания выразила намерение возобновить полный объем торговли с 30 декабря после судебного разбирательства. Однако данное разрешение суда является временным, вступив в силу до окончания патентного спора. Ожидается, что Apple внесет изменения в алгоритм работы спорного сенсора, чтобы избежать дальнейших юридических проблем. Весьма вероятно, что компания примет шаги для урегулирования патентных вопросов и продолжения успешных продаж своих умных часов.