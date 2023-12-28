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Nata15
Продемонстрирован FEVM FN60G: игровой мини-ПК в дизайне Apple Mac Studio
Помимо дизайна, отличительными чертами модели стали производительное железо с возможностью апгрейда и широкий набор интерфейсов

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Китайская компания FEVM представила новый мини-ПК FN60G, который не только обращает внимание своим внешним сходством с продукцией Apple, но и предлагает пользовательские конфигурации с процессорами Intel Core i7-13700F, Core i5-13400F, Core i7-12700F или Core i5-12400F. Этот мини-ПК также поддерживает различные видеокарты, в том числе AMD Radeon RX 550, Intel Arc A380, AMD Radeon RX 6600M и NVIDIA GeForce RTX 4060.

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С учетом возможности расширения оперативной памяти до 64 ГБ DDR5 и наличия двух слотов для SSD-накопителей, FN60G предоставляет достаточно гибкую конфигурацию. Интересно, что производитель заявляет о совместимости с монитором Apple Studio Display.

На фронтальной и задней панелях есть обширный набор портов, включая USB Type-A и Type-C, разъемы для карты SD, а также разнообразные видеовыходы. Цены на различные конфигурации варьируются от $366 до $493 на китайском рынке.

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Этот мини-ПК представляет собой интересное сочетание дизайна, производительности и расширенных опций, и будет интересно увидеть, как он будет принят на рынке и возможно ли его распространение за пределами Китая.

#новости #техника
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