Технологию интеллектуального масштабирования Metal FX компания позиционирует как собственную разработку

Недавно обнародованная информация раскрывает, что технология интеллектуального масштабирования Metal FX от Apple на самом деле является разработкой на основе AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), а не собственным продуктом, как утверждалось. Открытость компании в этом вопросе предоставляет понимание, что Metal FX использует компоненты FSR с открытым исходным кодом.

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Хотя Apple внесла свои изменения в код, чтобы адаптировать технологию под свои устройства, основные методы временного масштабирования, пространственного масштабирования и сглаживания сохраняются исходными. Интересно, что Apple не обязана платить AMD за использование FSR, согласно условиям лицензии с открытым исходным кодом.

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Эта ситуация оставляет AMD без финансовой компенсации, однако, учитывая растущую популярность поддержки FSR среди разработчиков игр, AMD может выиграть в виде стимула для пользователей выбирать их комплектующие для ПК. Это показывает новые перспективы в динамичной индустрии графических технологий и конкуренции между ведущими игроками на рынке.