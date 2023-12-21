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Недавно обнародованная информация раскрывает, что технология интеллектуального масштабирования Metal FX от Apple на самом деле является разработкой на основе AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), а не собственным продуктом, как утверждалось. Открытость компании в этом вопросе предоставляет понимание, что Metal FX использует компоненты FSR с открытым исходным кодом.
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Хотя Apple внесла свои изменения в код, чтобы адаптировать технологию под свои устройства, основные методы временного масштабирования, пространственного масштабирования и сглаживания сохраняются исходными. Интересно, что Apple не обязана платить AMD за использование FSR, согласно условиям лицензии с открытым исходным кодом.
Эта ситуация оставляет AMD без финансовой компенсации, однако, учитывая растущую популярность поддержки FSR среди разработчиков игр, AMD может выиграть в виде стимула для пользователей выбирать их комплектующие для ПК. Это показывает новые перспективы в динамичной индустрии графических технологий и конкуренции между ведущими игроками на рынке.