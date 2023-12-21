EMPRESS куда-то пропала, но прочие хакеры умудряются обходить Denuvo и без неё. На днях им удалось взломать экшен Immortals of Aveum

В свете последних событий сообщается, что известная хакерская группа EMPRESS временно отсутствует. Вместо нее другие хакеры продолжают успешно обходить защиту Denuvo, что подтверждается взломом экшена Immortals of Aveum после примерно четырех месяцев с момента релиза.

реклама

По данным сообщества, пираты достигли своей цели, воспользовавшись модифицированным exe-файлом из бесплатной демоверсии игры. Интересно, что обсуждение на Reddit акцентируется в основном вокруг EMPRESS, хотя она сама могла не иметь непосредственного отношения к данному взлому.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Следует отметить, что экшен Immortals of Aveum, созданный разработчиками из Telltale, Sledgehammer и Visceral Games, получил довольно средние оценки, например, пресса оценила проект на 69/100. В то время как обсуждение взлома продолжается, вопросы о местонахождении и деятельности EMPRESS остаются без ответа.