Публика сразу заинтересовалась комиксным экшеном о приключениях охотника на вампиров

На церемонии The Game Awards, проведенной неделю назад, студия Arkane Lyon анонсировала свой новый проект — Marvel’s Blade. Этот проект представляет собой комиксный экшен о приключениях Блейда, охотника на вампиров. Изображения от художника Себастьена Миттона, представленные в рамках анонса, наглядно демонстрируют масштаб и концепцию игры.

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В Marvel’s Blade игрокам предстоит освободить карантинированный Париж, где вампиры контролируют город. Эрик Брукс, известный как Блейд, решает разнообразить геймплей, предоставив игрокам вертикальный опыт, напоминающий Dishonored. Судя по концепт-артам, игра будет содержать стелс-механики и возможность использования катаны для борьбы с врагами.

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На данный момент не уточнена точная дата релиза Marvel’s Blade, но известно, что игра выйдет на PC и Xbox. Этот проект разрабатывается творческой командой, ответственной за такие успешные игры, как Prey, Deathloop и Redfall. Ожидается, что Marvel’s Blade предложит увлекательный игровой опыт, сочетая в себе элементы стелса, вертикального геймплея и экшена с использованием катаны.